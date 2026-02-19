Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Lkw-Auflieger blockiert Straße und sorgt für Stau im Hafen

Bremerhaven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall im Überseehafengebiet kam es am heutigen Donnerstag, 19. Februar, gegen 6 Uhr. Die Folge war eine zweistündige Sperrung der Hafendurchfahrt. Beim Verlassen eines Firmengeländes an der Brückenstraße löste sich aus bisher unbekannten Gründen bei einem Lkw der Auflieger. Dabei rutschte der Anhänger quer über die Fahrbahn und kam dort zum Stehen. Personen wurden nicht verletzt. Lediglich der Sattelanhänger sowie das Zugfahrzeug wiesen Beschädigungen auf. Die Polizei sperrte die Unfallstelle ab und übernahm weitere Maßnahmen. Für die Zeit der Sperrung leitete auch der Zoll den Hafenverkehr um. Der verunfallte Anhänger musste von einem Kran geborgen werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 8000 Euro. Gegen 8.45 Uhr waren die Bergungsmaßnahmen beendet.

