Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei fasst Räuber

Bremerhaven (ots)

Eine 22-jährige Frau ist am Freitagmorgen, 20. Februar, gegen 10.30 Uhr, in Bremerhaven-Mitte von einem jungen Mann beraubt worden.

Nach ersten Ermittlungen wartete die junge Frau am Waldemar-Becké-Platz auf einen Bus, als sie von einem jungen Mann angesprochen und nach Zigaretten gefragt wurde. Währenddessen griff der Täter in die Jackentasche der 22-Jährigen und zog eine Schachtel Zigaretten sowie einen 50-Euro-Schein heraus.

Als sich die Geschädigte gegen den Diebstahl wehrte, stieß der Mann sie zu Boden und flüchtete anschließend vom Tatort.

Dank der guten Personenbeschreibung konnte eine alarmierte Polizeistreife den Tatverdächtigen, einen 29-jährigen Bremerhavener, noch in unmittelbarer Nähe antreffen und vorläufig festnehmen. Die entwendeten Gegenstände führte er noch bei sich.

Die Polizei ermittelt nun die weiteren Hintergründe der Tat. Gegen den Beschuldigten wird wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell