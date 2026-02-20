Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Illegale Ölentsorgung im Fehrmoor

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Donnerstagmorgen, 19. Februar, aufgrund eines Umweltdeliktes in den Stadtnorden gerufen.

Ein Spaziergänger meldete gegen 8.45 Uhr am Ende des Debstedter Weges, nahe der Stadtgrenze zu Langen, einen blauen Kanister mit einer Flüssigkeit in einem Entwässerungsgraben. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass es sich offenbar bei dem Inhalt um Altöl handelte, von dem nichts in die Umwelt gelangt ist.

Die Polizei ermittelt und bittet alle Personen, die zu dem Fall sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell