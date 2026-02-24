Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gemeinsam für Sicherheit - Großkontrolle von Zoll und Polizei im Überseehafengebiet

Bremerhaven (ots)

Die gute Zusammenarbeit von Zoll und Polizei in Bremerhaven zeigte sich am gestrigen Montagabend, 23.Februar, wieder bei einer großangelegten gemeinsamen Kontrolle im Überseehafengebiet.

Bei mobilen sowie stationären Kontrollen wurden in der Zeit von 15 Uhr bis 21.15 Uhr insgesamt 155 Fahrzeuge sowie 171 Personen kontrolliert. Dabei fertigten die Beamten fünf Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung. Weiterhin stellten sie u.a. insgesamt 20 Verkehrsordnungswidrigkeiten und mehrere Verstöße gegen das Tabaksteuergesetz fest. Die Einsatzkräfte nahmen einen Mann fest, da gegen ihn ein Haftbefehl vorlag.

Mit dem Ergebnis der gemeinsamen Arbeit zeigten sich Zoll und Polizei sehr zufrieden. Gemeinsam sorgten die Einsatzkräfte für ein Stück Sicherheit im Hafen. Beide Behörden kündigten weitere Kontrollen an.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell