Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei stellt 20-jährigen Raser

Bremerhaven (ots)

Ein weißer VW Golf befuhr Dienstagabend, 24. Februar, in Bremerhaven-Mitte die Columbusstraße mit offensichtlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit in nördliche Richtung.

Das Fahrzeug fiel einer zivilen Polizeistreife gegen 21 Uhr auf, da es sich mit einem Motorrad ein Rennen zu liefern schien.

Beide Fahrzeuge befuhren aus Richtung des Elbinger Platzes kommend die Columbusstraße in Richtung des Zolltores und wechselten permanent die Fahrspuren, um langsamer fahrende Pkw zu überholen.

Im weiteren Verlauf fuhren die Fahrzeuge auf der Barkhausenstraße. Hier überholte der Golf teilweise über die Linksabbiegerspur weitere langsamere Fahrzeuge. Beide Kraftfahrzeuge fuhren dann auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Roten Sand. Die Beamten konnten den VW dort stoppen, während der Motorradfahrer bislang unerkannt flüchten konnte. Bei der Kontrolle des Golf-Fahrers, der selber nicht Halter des Wagens ist, beschlagnahmten die Polizisten den Führerschein des 20-Jährigen. Danach konnte der Mann zu Fuß weiterziehen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts auf ein illegales Kraftfahrzeugrennen ermittelt.

