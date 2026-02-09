PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Jugendliche rufen verfassungsfeindliche Parolen am Bahnhof

Crivitz (ots)

Am Freitag haben sich mehrere Zeugen bei der Polizei gemeldet: Sie alle berichteten von Personen am Crivitzer Bahnhof, die nach dem Aussteigen aus einem Zug verfassungsfeindliche Parolen gerufen haben sollen.

Umgehend wurden mehrere Streifenwagen aus Sternberg und Schwerin eingesetzt. Eine sofortige Absuche im Stadtgebiet verlief zunächst ohne Feststellungen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergab sich ein Hinweis auf eine mögliche Aufenthaltsanschrift der beteiligten Personen.

Beim Aufsuchen der Adresse trafen die Einsatzkräfte mehrere Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren an. Die Zusammenkunft wurde durch die Polizei aufgelöst. Die Minderjährigen wurden anschließend nach Hause gebracht und in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 13:47

    POL-HRO: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Rostock (ots) - Am vergangenen Freitag, den 06.02.2026, kam es in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Haubentaucherweg im Bereich Gartenstadt/Stadtweide in Rostock. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Bewohner des Hauses zum Einkaufen unterwegs, als der oder die bislang unbekannten Täter gewaltsam in das Wohnhaus ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 13:01

    POL-HRO: Flucht vor Kontrolle endet an Hauswand- Fahrer alkoholisiert

    Crivitz (ots) - In der Nacht zum Sonntag kam es in Crivitz zu einem Verkehrsunfall, nachdem sich ein alkoholisierter Pkw-Fahrer einer polizeilichen Kontrolle entziehen wollte. Eine Streifenbesatzung der Sternberger Polizei wollte den Fahrer eines Pkw gegen 00:45 Uhr im Stadtgebiet einer Kontrolle unterziehen. Daraufhin beschleunigte der Mann sein Fahrzeug und ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 12:55

    POL-HRO: Polizei stellt zwei Tatverdächtige nach Sachbeschädigung an Haltestelle

    Rostock (ots) - Am Sonnabend, dem 07.02.2026, meldete ein Zeuge gegen 21:20 Uhr der Polizei dass er nach einem lauten Knall am Haltepunkt Dierkower Kreuz eine zerstörte Scheibe an einer der Haltestellen festgestellt hatte. Zusätzlich gab er an, dass er zwei Männer beobachtet hatte, die sich nun vom Tatort entfernten. Der Hinweisgeber konnte die beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren