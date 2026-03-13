Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/B39: Lkw-Fahrer übersieht Straßensperrung und verursacht Unfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Rahmen von Instandsetzungsarbeiten an der Leitplanke auf der B39 in Fahrtrichtung Hockenheim wurde der rechte Fahrstreifen mithilfe eines Lkw samt Anhänger sowie diversen Leuchtelementen gesperrt. Gegen 12:15 Uhr befuhr ein 58-jähriger Lkw-Fahrer die B39 und übersah dabei die eingerichteten Sperrungen. Die beiden Lkw kollidierten, wodurch ein Sachschaden von etwa 15.000 entstanden ist. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die Unfallaufnahme übernahm das Polizeirevier Schwetzingen.

