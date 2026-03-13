PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auto überschlägt sich; 30.000 Euro Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag um kurz vor 17 Uhr war ein 64-Jähriger mit seinem Skoda auf der Händelstraße unterwegs, als er für einen kurzen Moment abgelenkt war und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei rammte er einen geparkten Kia. In der Folge wurde der Skoda nach links abgewiesen und kippte über die Fahrerseite auf das Fahrzeugdach. Mithilfe eines Verkehrsteilnehmers konnte der Mann das Auto unverletzt verlassen. An dem Skoda entstand wirtschaftlicher Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste eine Fachfirma zur Reinigung der Fahrbahn angefordert werden. Für die Unfallaufnahme sowie die Aufräum- und Bergungsmaßnahmen musste die Händelstraße von 17 Uhr bis 22:30 Uhr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

