Polizei Wuppertal

POL-W: RS Raser- und Poserkontrollen in Remscheid

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitagabend kontrollierte die Polizei in Remscheid bis in die Nacht Fahrzeuge und deren Nutzer. Im Fokus lagen dabei Raser und Poser. Im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 01:00 Uhr führten Beamte in Uniform und ziviler Kleidung eine Vielzahl von Kontrollen durch. Dabei konnten 20 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Ein Fahrzeugführer fiel dabei mit einer Geschwindigkeit von 94 km/h bei erlaubten 50 km/h auf. Bei drei Fahrzeugen erlosch die Betriebserlaubnis. Ein Fahrer stand unter dem Einfluss von Drogen, ein Weiterer musste mit zur Wache, weil gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Zwei Personen waren nicht angeschnallt. Die Verstöße wurden mit Verwarnungsgeldern und mit Ordnungswidrigkeiten Anzeigen geahndet. Auch künftig wird die Polizei unangekündigte Kontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell