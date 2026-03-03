PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Raser- und Poserkontrollen in Remscheid

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitagabend kontrollierte die Polizei in Remscheid 
bis in die Nacht Fahrzeuge und deren Nutzer.

Im Fokus lagen dabei Raser und Poser.

Im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 01:00 Uhr führten Beamte in Uniform und
ziviler Kleidung eine Vielzahl von Kontrollen durch. 

Dabei konnten 20 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Ein 
Fahrzeugführer fiel dabei mit einer Geschwindigkeit von 94 km/h bei 
erlaubten 50 km/h auf. Bei drei Fahrzeugen erlosch die 
Betriebserlaubnis. Ein Fahrer stand unter dem Einfluss von Drogen, 
ein Weiterer musste mit zur Wache, weil gegen ihn ein Haftbefehl 
bestand.
Zwei Personen waren nicht angeschnallt. 

Die Verstöße wurden mit Verwarnungsgeldern und mit 
Ordnungswidrigkeiten Anzeigen geahndet.

Auch künftig wird die Polizei unangekündigte Kontrollen durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

