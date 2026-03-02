PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht auf der Heckinghauser Straße

Wuppertal (ots)

Am 27.02.2026, gegen 23:10 Uhr, kam es auf der Heckinghauser Straße 
zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Ein 18-Jähriger fuhr mit einem Nissan Micra auf der Heckinghauser 
Straße in Richtung Waldeckstraße auf dem linken der beiden 
Fahrspuren. Kurz vor der Müllerstraße wechselte, nach bisherigen 
Erkenntnissen, ein Unbekannter, der in gleicher Fahrtrichtung 
unterwegs war, mit einem schwarzen Pkw unvermittelt von der rechten 
auf die linke Spur. Um einen Zusammenprall zu vermeiden wich der 
18-Jährige aus und kollidierte mit einer Verkehrsinsel. Der schwarze 
Kompaktwagen entfernte sich von der Unfallstelle.

Der Sachschaden liegt bei circa 1.500 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren