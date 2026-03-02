Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht auf der Heckinghauser Straße

Wuppertal (ots)

Am 27.02.2026, gegen 23:10 Uhr, kam es auf der Heckinghauser Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein 18-Jähriger fuhr mit einem Nissan Micra auf der Heckinghauser Straße in Richtung Waldeckstraße auf dem linken der beiden Fahrspuren. Kurz vor der Müllerstraße wechselte, nach bisherigen Erkenntnissen, ein Unbekannter, der in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war, mit einem schwarzen Pkw unvermittelt von der rechten auf die linke Spur. Um einen Zusammenprall zu vermeiden wich der 18-Jährige aus und kollidierte mit einer Verkehrsinsel. Der schwarze Kompaktwagen entfernte sich von der Unfallstelle. Der Sachschaden liegt bei circa 1.500 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell