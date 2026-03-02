POL-W: W Banner an Häusern aufgehängt - Staatsschutz ermittelt
Wuppertal (ots)
Heute Morgen (02.03.2026) erhielt die Polizei Kenntnis über mutmaßlich besetzte Gebäude in Wuppertal. Es konnte ermittelt werden, dass an drei Objekten in Wuppertal-Elberfeld durch bislang unbekannte Personen beschriftete Banner an leerstehenden Häusern aufgehängt wurden. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte keine Tatverdächtigen in den Gebäuden antreffen. Die Banner stellten die Polizeibeamten sicher. Es werden Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch gefertigt. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt zu den Hintergründen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de
Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W
Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell