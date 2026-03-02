POL-W: W Banner an Häusern aufgehängt - Staatsschutz ermittelt

Wuppertal (ots) - Am 27.02.2026, gegen 23:10 Uhr, kam es auf der Heckinghauser Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein 18-Jähriger fuhr mit einem Nissan Micra auf der Heckinghauser Straße in Richtung Waldeckstraße auf dem linken der beiden Fahrspuren. Kurz vor der Müllerstraße wechselte, nach bisherigen Erkenntnissen, ein Unbekannter, der in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war, mit einem ...

