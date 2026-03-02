POL-W: W Mann stürzt mit Fahrrad auf der Opphoferstraße
Wuppertal (ots)
Am 01.03.2026, gegen 17:25 Uhr, kam es auf der Opphofer Straße zu einem Alleinunfall eines Fahrradfahrers (24).
Der 24-jährige Schwelmer fuhr nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Fahrrad die Opperhofer Straße in Richtung Uellendahler Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Zweiradfahrer und erlitt schwere Verletzungen.
Der Rettungsdienst brachte den 24-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.
