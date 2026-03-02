Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann stürzt mit Fahrrad auf der Opphoferstraße

Wuppertal (ots)

Am 01.03.2026, gegen 17:25 Uhr, kam es auf der Opphofer Straße zu einem Alleinunfall eines Fahrradfahrers (24).

Der 24-jährige Schwelmer fuhr nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Fahrrad die Opperhofer Straße in Richtung Uellendahler Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Zweiradfahrer und erlitt schwere Verletzungen.

Der Rettungsdienst brachte den 24-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell