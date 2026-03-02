PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann stürzt mit Fahrrad auf der Opphoferstraße

Wuppertal (ots)

Am 01.03.2026, gegen 17:25 Uhr, kam es auf der Opphofer Straße zu einem Alleinunfall eines Fahrradfahrers (24).

Der 24-jährige Schwelmer fuhr nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Fahrrad die Opperhofer Straße in Richtung Uellendahler Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Zweiradfahrer und erlitt schwere Verletzungen.

Der Rettungsdienst brachte den 24-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

  • 02.03.2026 – 12:40

    POL-W: W Banner an Häusern aufgehängt - Staatsschutz ermittelt

    Wuppertal (ots) - Heute Morgen (02.03.2026) erhielt die Polizei Kenntnis über mutmaßlich besetzte Gebäude in Wuppertal. Es konnte ermittelt werden, dass an drei Objekten in Wuppertal-Elberfeld durch bislang unbekannte Personen beschriftete Banner an leerstehenden Häusern aufgehängt wurden. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte keine Tatverdächtigen in den Gebäuden ...

  • 02.03.2026 – 11:44

    POL-W: W Unfallflucht auf der Heckinghauser Straße

    Wuppertal (ots) - Am 27.02.2026, gegen 23:10 Uhr, kam es auf der Heckinghauser Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein 18-Jähriger fuhr mit einem Nissan Micra auf der Heckinghauser Straße in Richtung Waldeckstraße auf dem linken der beiden Fahrspuren. Kurz vor der Müllerstraße wechselte, nach bisherigen Erkenntnissen, ein Unbekannter, der in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war, mit einem ...

  • 02.03.2026 – 11:44

    POL-W: W Zwei Männer bei Schlägerei verletzt

    Wuppertal (ots) - Am vergangenen Freitag (27.02.2026, 16:00 Uhr) erlitten zwei Männer Verletzungen nachdem sie geschlagen wurden. Die beiden Männer im Alter von 29 und 33 Jahren waren zu Fuß auf der Straße Schwarzbach unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden sie unvermittelt von einer vierköpfigen Gruppe bislang Unbekannter mit Reizgas, Fäusten und einem Knüppel angegriffen. Beide Männer erlitten dabei ...

