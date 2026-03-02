PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Männer bei Schlägerei verletzt

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitag (27.02.2026, 16:00 Uhr) erlitten zwei Männer 
Verletzungen nachdem sie geschlagen wurden.

Die beiden Männer im Alter von 29 und 33 Jahren waren zu Fuß auf der 
Straße Schwarzbach unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden 
sie unvermittelt von einer vierköpfigen Gruppe bislang Unbekannter 
mit Reizgas, Fäusten und einem Knüppel angegriffen.

Beide Männer erlitten dabei Verletzungen, die von Mitarbeitern des 
Rettungsdienstes behandelt werden mussten. Der 29-Jährige musste zur 
weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die polizeiliche Fahndung führte nicht zur Feststellung von 
Tatverdächtigen.

Ein Täter war mit einer braunen Winterjacke, einer blauschwarzen 
Jeanshose und weißen Turnschuhen der Marke Nike bekleidet.

Ein Weiterer ist circa 30 bis 40 Jahre alt und hat schwarze Haare mit
Seitenscheitel. Er trug bei Tatausübung ein schwarzes T-Shirt und 
eine schwarze Hose.

Von den weiteren Schlägern war ein Mann mit einem weißen Pullover und
einer schwarzen Weste bekleidet.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der 
Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal

