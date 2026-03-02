Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Männer bei Schlägerei verletzt

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitag (27.02.2026, 16:00 Uhr) erlitten zwei Männer Verletzungen nachdem sie geschlagen wurden. Die beiden Männer im Alter von 29 und 33 Jahren waren zu Fuß auf der Straße Schwarzbach unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden sie unvermittelt von einer vierköpfigen Gruppe bislang Unbekannter mit Reizgas, Fäusten und einem Knüppel angegriffen. Beide Männer erlitten dabei Verletzungen, die von Mitarbeitern des Rettungsdienstes behandelt werden mussten. Der 29-Jährige musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die polizeiliche Fahndung führte nicht zur Feststellung von Tatverdächtigen. Ein Täter war mit einer braunen Winterjacke, einer blauschwarzen Jeanshose und weißen Turnschuhen der Marke Nike bekleidet. Ein Weiterer ist circa 30 bis 40 Jahre alt und hat schwarze Haare mit Seitenscheitel. Er trug bei Tatausübung ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose. Von den weiteren Schlägern war ein Mann mit einem weißen Pullover und einer schwarzen Weste bekleidet. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell