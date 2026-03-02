Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG/RS Personalwerbung geht neue Wege - Planspiel für interessierte Schülerinnen und Schüler

Wuppertal (ots)

Neben den bekannten Wegen, um Bewerberinnen und Bewerber für die Polizei zu begeistern, wie Job-Messen, Internetangebote und Social-Media Kampagnen, bietet die Polizei Wuppertal nun etwas neues an. Am 07.03.2026, ab 11:00 Uhr, veranstaltet die Personalwerbung der Polizei Wuppertal ein Planspiel für Jugendliche der gymnasialen Oberstufen in Wuppertal, Solingen und Remscheid. Die Spielerinnen und Spieler nehmen in diesem interaktiven Workshop die Rollen verschiedener echter Dienststellen ein: sie ermitteln, beraten, funken und entscheiden. Dabei stellt das Szenario sie stets vor neue Aufgaben und Herausforderungen, denen sie sich als Team stellen. Das circa dreistündige Rollenspiel findet im Polizeipräsidium Wuppertal (Friedrich-Engels-Allee 228) statt. Im Anschluss können sich die Schülerinnen und Schüler bei den Personalwerberinnen über das duale Studium zum/zur Polizeikommissar*in informieren. Eine Voranmeldung bis zum 06.03.2026 ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl von 16 erforderlich: personalwerbung.wuppertal@polizei.nrw.de Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Personalwerbung der Polizei Mettmann statt. Info: Das duale Studium bildet die breite Grundlage für eine Karriere in allen Bereichen der Polizei. Die Studentinnen und Studenten lernen alle Facetten polizeilicher Arbeit kennen - Tätigkeiten im Wach- und Wechseldienst, insbesondere der Einsatzbewältigung, kriminalpolizeilicher Sachbearbeitung und der Aufgabenwahrnehmung im Bereich Verkehr, bis hin zu den Grundlagen in Kommunikation, Recht und Einsatztraining. Das Studium startet jeweils zum 1. September, dauert drei Jahre und wird mit einem Bachelor of Arts abgeschlossen. Es wird ab dem ersten Semester vergütet. Weitere Informationen unter: https://wuppertal.polizei.nrw/artikel/dein-weg-zur-polizei-die-personalwerbung-informiert

