Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG/RS Personalwerbung geht neue Wege - Planspiel für interessierte Schülerinnen und Schüler

Wuppertal (ots)

Neben den bekannten Wegen, um Bewerberinnen und Bewerber für die 
Polizei zu begeistern, wie Job-Messen, Internetangebote und 
Social-Media Kampagnen, bietet die Polizei Wuppertal nun etwas neues 
an. 

Am 07.03.2026, ab 11:00 Uhr, veranstaltet die Personalwerbung der 
Polizei Wuppertal ein Planspiel für Jugendliche der gymnasialen 
Oberstufen in Wuppertal, Solingen und Remscheid. Die Spielerinnen und
Spieler nehmen in diesem interaktiven Workshop die Rollen 
verschiedener echter Dienststellen ein: sie ermitteln, beraten, 
funken und entscheiden. Dabei stellt das Szenario sie stets vor neue 
Aufgaben und Herausforderungen, denen sie sich als Team stellen.

Das circa dreistündige Rollenspiel findet im Polizeipräsidium 
Wuppertal (Friedrich-Engels-Allee 228) statt. Im Anschluss können 
sich die Schülerinnen und Schüler bei den Personalwerberinnen über 
das duale Studium zum/zur Polizeikommissar*in informieren.  

Eine Voranmeldung bis zum 06.03.2026 ist aufgrund der begrenzten 
Teilnehmerzahl von 16 erforderlich: 
 personalwerbung.wuppertal@polizei.nrw.de

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Personalwerbung der 
Polizei Mettmann statt.

Info: Das duale Studium bildet die breite Grundlage für eine Karriere
in allen Bereichen der Polizei. Die Studentinnen und Studenten lernen
alle Facetten polizeilicher Arbeit kennen - Tätigkeiten im Wach- und 
Wechseldienst, insbesondere der Einsatzbewältigung, 
kriminalpolizeilicher Sachbearbeitung und der Aufgabenwahrnehmung im 
Bereich Verkehr, bis hin zu den Grundlagen in Kommunikation, Recht 
und Einsatztraining. Das Studium startet jeweils zum 1. September, 
dauert drei Jahre und wird mit einem Bachelor of Arts abgeschlossen. 
Es wird ab dem ersten Semester vergütet. 

Weitere Informationen unter:  https://wuppertal.polizei.nrw/artikel/dein-weg-zur-polizei-die-personalwerbung-informiert

