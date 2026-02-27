Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletzter Mann an der Schwebebahnhaltestelle - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (27.02.2026, 05:00 Uhr) erlitt ein Mann in Oberbarmen schwere Verletzungen nach einer Auseinandersetzung. Hinweisgeber meldeten den 23-Jährigen, der stark blutend im Bereich der Schwebebahnhaltestelle Oberbarmen Bahnhof saß. Der Rettungsdienst brachte ihn nach einer Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Eine Lebensgefahr wird bislang nicht angenommen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann die Verletzungen zuvor bei einer Auseinandersetzung mit drei bislang Unbekannten im Bereich der Berliner Straße zur Hügelstraße erlitten. Mutmaßlich kamen dabei ein Reizgas und ein Messer zum Einsatz. Die Fahndung der Polizei führte bislang nicht zur Ergreifung der Täter. Der mutmaßlich messerführende Täter soll circa 16 bis 19 Jahre alt und etwa 175 cm groß sein. Er trug einen Ziegenbart. Ein weiterer Mann ist circa 170 cm groß, hatte einen schwarzen Oberlippenbart und dunkelblonde, kurze Haare. Der Dritte ist circa 185 cm groß, hatte keinen Bart und trug eine schwarze Kappe auf dem Kopf. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell