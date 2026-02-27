Polizei Wuppertal

POL-W: W Verfolgungsfahrt - Drogen sichergestellt - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (26.02.2026, 17:35 Uhr) versuchte ein 29-Jähriger mit seinem Mercedes von einer Kontrolle der Polizei zu flüchten. Einer Funkwagenbesatzung fiel ein in der Fußgängerzone der Wilhelmstraße geparkter Mercedes auf. Als die Beamten den Fahrer aufforderten, das Fahrzeug zu verlassen, beschleunigte er und setzte die Fahrt über die Gathe und die Morianstraße zum Teil über den Gehweg fort. In der Folge durchquerte er die Elberfelder Südstadt und flüchtete weiter über die Ronsdorfer Straße. Dort verunfallte er schließlich an der Einmündung Lichtscheider Straße zur Oberbergischen Straße. Seinem Beifahrer gelang es, den beschädigten Mercedes zu verlassen und zu Fuß zu entkommen. Der 29-Jährige konnte festgenommen werden. Da sich der Verdacht erhärtete, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand, musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. In dem verunfallten Mercedes konnte Betäubungsmittel und mehrere Messer sichergestellt werden. Um die Fahndung zu unterstützen kam ein Polizeihubschrauber zu Einsatz. Auf Grund eines von der Staatsanwaltschaft bei dem Amtsgericht Wuppertal erwirkten Durchsuchungsbeschlusses durchsuchten die Beamten die Wohnung des Tatverdächtigen in Langerfeld. Hier konnte eine nicht unerhebliche Menge Cannabis sowie weitere Gegenstände sichergestellt werden, die einen Handel mit Betäubungsmittel vermuten lassen. Der polizeibekannte 29-Jährige wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden, der über die beantragte Anordnung der Untersuchungshaft zu entscheiden haben wird.

