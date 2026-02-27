PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Verfolgungsfahrt - Drogen sichergestellt - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (26.02.2026, 17:35 Uhr) versuchte ein 29-Jähriger 
mit seinem Mercedes von einer Kontrolle der Polizei zu flüchten.

Einer Funkwagenbesatzung fiel ein in der Fußgängerzone der 
Wilhelmstraße geparkter Mercedes auf. Als die Beamten den Fahrer 
aufforderten, das Fahrzeug zu verlassen, beschleunigte er und setzte 
die Fahrt über die Gathe und die Morianstraße zum Teil über den 
Gehweg fort. In der Folge durchquerte er die Elberfelder Südstadt und
flüchtete weiter über die Ronsdorfer Straße. Dort verunfallte er 
schließlich an der Einmündung Lichtscheider Straße zur Oberbergischen
Straße. Seinem Beifahrer gelang es, den beschädigten Mercedes zu 
verlassen und zu Fuß zu entkommen.

Der 29-Jährige konnte festgenommen werden.

Da sich der Verdacht erhärtete, dass der Mann unter dem Einfluss von 
Drogen stand, musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein 
abgeben.

In dem verunfallten Mercedes konnte Betäubungsmittel und mehrere 
Messer sichergestellt werden. 

Um die Fahndung zu unterstützen kam ein Polizeihubschrauber zu 
Einsatz.

Auf Grund eines von der Staatsanwaltschaft bei dem Amtsgericht 
Wuppertal erwirkten Durchsuchungsbeschlusses durchsuchten die Beamten
die Wohnung des Tatverdächtigen in Langerfeld. Hier konnte eine nicht
unerhebliche Menge Cannabis sowie weitere Gegenstände sichergestellt 
werden, die einen Handel mit Betäubungsmittel vermuten lassen.

Der polizeibekannte 29-Jährige wird auf Anordnung der 
Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden, der über die 
beantragte Anordnung der Untersuchungshaft zu entscheiden haben wird.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt
Wolf-Tilman Baumert
0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 11:04

    POL-W: W Schwerverletzter Mann an der Schwebebahnhaltestelle - Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Heute Morgen (27.02.2026, 05:00 Uhr) erlitt ein Mann in Oberbarmen schwere Verletzungen nach einer Auseinandersetzung. Hinweisgeber meldeten den 23-Jährigen, der stark blutend im Bereich der Schwebebahnhaltestelle Oberbarmen Bahnhof saß. Der Rettungsdienst brachte ihn nach einer Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Eine ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 10:35

    POL-W: SG Trickbetrüger erbeuten Bargeld - Polizei bittet um Zeugen

    Wuppertal (ots) - Gestern Vormittag (26.02.2026, 10:30 Uhr) kam es auf der Mangenberger Straße zu einem Trickbetrug. Gegen 09:30 Uhr erhielt ein Ehepaar (w, 74 und m, 73) einen Anruf, bei dem die Gesprächspartnerin vorgab, die Tochter der Geschädigten zu sein. Sie habe bei einem Unfall ein kleines Kind verletzt. Nun müsse eine Kaution hinterlegt werden, damit sie nicht ins Gefängnis müsse. Im Verlauf des Telefonats ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 10:30

    POL-W: W Pkw fährt gegen Hauswand

    Wuppertal (ots) - Heute Morgen (27.02.2026, gegen 08:00 Uhr) ereignete sich auf der Wasserstraße in Barmen ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 41-Jähriger fuhr mit seinem Fiat Punto auf der Wasserstraße in südwestliche Richtung. In Höhe der Einmündung zur Wartburgstraße kam der Fahrer vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Dabei zersplitterte die Scheibe eines Geschäfts. Der ...

    mehr
