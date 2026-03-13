PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Brandgeschehen auf Tierparkgelände, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits gestern berichtet war es am Donnertagnachmittag gegen 14:45 Uhr in der Bieggasse auf dem Gelände des dortigen Tierparks zu einem Gebäudebrand gekommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6234569).

Hierzu kann heute berichtet werden, dass das Feuer in einem Nebengebäude der dortigen Gaststätte, in dem sich die Küche befindet, ausgebrochen war. Beim Ausbruch des Brandes befand sich eine Person in dem Gebäude. Diese konnte jedoch sofort nach der Brandentdeckung eigenständig das Gebäude verlassen. Weitere Personen oder Tiere des Parks waren durch das Feuer nicht gefährdet oder verletzt worden.

Das Feuer konnte gegen 15:45 Uhr von der Feuerwehr gelöscht werden. An dem Gebäude entstand schätzungsweise ein Schaden in Höhe von etwa 100.000 EUR.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

