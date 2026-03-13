POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Personenschaden, PM Nr. 1
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Am Freitagmittag gegen 12:30 Uhr kam es beim Getränkehandel eines Einkaufzentrums in der Rosenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Aktuell befinden sich Polizei und Rettungskräfte am Unfallort. Über den Unfallhergang und die Schwere der Verletzungen liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Informationen vor.
