Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Personenschaden, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagmittag gegen 12:30 Uhr kam es beim Getränkehandel eines Einkaufzentrums in der Rosenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Aktuell befinden sich Polizei und Rettungskräfte am Unfallort. Über den Unfallhergang und die Schwere der Verletzungen liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Informationen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

