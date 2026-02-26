Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Pkw-Aufbrüche: Polizei stellt Täter auf frischer Tat

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Mittwoch kam es zu mehreren Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen. Am Mittwochmittag ertappte die Polizei einen Dieb auf frischer Tat und nahm ihn vorübergehend fest.

Mindestens dreimal schlugen die Diebe in der Nacht zu. Im Stadtteil Hohenecken, in der Straße "Im Oberwald", klauten sie einen Geldbeutel aus einem Ford. In dem Portemonnaie befanden sich laut Eigentümer rund 100 Euro Bargeld und mehrere persönliche Dokumente. Ganz in der Nähe, in der Stauferstraße, stahlen die Täter mehrere Kopfhörer und ein Paar Schuhe aus einem Fahrzeug. In der Theodor-Heuss-Straße machten die Unbekannten sich an einem VW zu schaffen. Nachdem sie eine Seitenscheibe eingeschlagen hatten, nahmen die Diebe einen Geldbeutel mit 200 Euro Bargeld und mehreren Chipkarten an sich. An einem Bankautomaten hoben sie mit einer der Karten weiteres Bargeld ab.

Am Mittwochmittag stellten Polizeibeamte in der Mainzer Straße einen 38-Jährigen auf frischer Tat. Er "bediente" sich gerade an einem abgestellten Auto, als eine Zivilstreife auf ihn aufmerksam wurde. Jetzt muss er sich strafrechtlich für den Diebstahl verantworten. Ob der Mann auch für die anderen Taten verantwortlich ist, sollen die laufenden Ermittlungen klären.

Insbesondere vor diesem Hintergrund weist die Polizei erneut darauf hin: Täter gehen oft den Weg des geringsten Widerstandes. Helfen Sie mit, Straftaten zu verhindern: Schließen Sie ihre Fahrzeuge ab! |kle

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell