Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Auto fährt auf Kreisverkehr

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagvormittag gegen 10:20 Uhr verlor ein 85-jähriger VW-Fahrer in der Straße Zur Tuchbleiche die Kontrolle über sein Auto und fuhr nahezu ungebremst auf einen Kreisverkehr auf. Auf dem Kreisverkehr kollidierte das Fahrzeug mit einer Stahlskulptur, wo der VW letztlich auch zum Stehen kam. Ersten Ermittlungen zufolge war ein medizinischer Notfall unfallursächlich. Verletzungen als Unfallfolge trug der 85-Jährige keine davon. Dennoch wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto des Mannes wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Am VW entstand ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro. Die Schadenshöhe an der Verkehrsinsel ist noch nicht abschließend geklärt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell