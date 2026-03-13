Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Trickdieb bestiehlt Senioren - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Ein 85-Jähriger wurde am Donnerstagnachmittag vor einem Supermarkt in der Straße Im Weiher von einem Unbekannten angesprochen. Jener behauptete, Spenden zu sammeln. Als der Senior dem Mann gegen 15 Uhr 10 Euro übergab, bedankte sich dieser überschwänglich, umarmte den 85-Jährigen und küsste ihn auf Stirn und Wange. Nach dem Vorfall setzte der Senior seinen Weg fort und kaufte in dem Supermarkt ein. An der Kasse musste er feststellen, dass sein komplettes Bargeld aus seinem Geldbeutel gestohlen worden war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf knapp 250 Euro. Der tatverdächtige Spendensammler wird als 20 bis 30 Jahre alter Mann mit dunklen Haaren und einem osteuropäischen Erscheinungsbild beschrieben. Er trug eine dunkle Jacke.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord nahm die Ermittlungen auf. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 4569-0 zu melden.

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