PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Trickdieb bestiehlt Senioren - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Ein 85-Jähriger wurde am Donnerstagnachmittag vor einem Supermarkt in der Straße Im Weiher von einem Unbekannten angesprochen. Jener behauptete, Spenden zu sammeln. Als der Senior dem Mann gegen 15 Uhr 10 Euro übergab, bedankte sich dieser überschwänglich, umarmte den 85-Jährigen und küsste ihn auf Stirn und Wange. Nach dem Vorfall setzte der Senior seinen Weg fort und kaufte in dem Supermarkt ein. An der Kasse musste er feststellen, dass sein komplettes Bargeld aus seinem Geldbeutel gestohlen worden war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf knapp 250 Euro. Der tatverdächtige Spendensammler wird als 20 bis 30 Jahre alter Mann mit dunklen Haaren und einem osteuropäischen Erscheinungsbild beschrieben. Er trug eine dunkle Jacke.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord nahm die Ermittlungen auf. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 4569-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 15:35

    POL-MA: Mannheim: Leiche einer Frau gefunden - Pressemeldung Nr. 4

    Mannheim (ots) - Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6233867, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6234402 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6234639), wurde am Mittwochmorgen um kurz nach 8 Uhr eine weibliche Person tot in der Nähe des Karlstern aufgefunden. Bei dem Opfer handelt es sich um eine 19-jährige ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 14:16

    POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Auto fährt auf Kreisverkehr

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstagvormittag gegen 10:20 Uhr verlor ein 85-jähriger VW-Fahrer in der Straße Zur Tuchbleiche die Kontrolle über sein Auto und fuhr nahezu ungebremst auf einen Kreisverkehr auf. Auf dem Kreisverkehr kollidierte das Fahrzeug mit einer Stahlskulptur, wo der VW letztlich auch zum Stehen kam. Ersten Ermittlungen zufolge war ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren