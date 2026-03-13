Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Personenschaden, PM Nr. 2 - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Freitagmittag gegen 12:30 Uhr im Bereich eines Einkaufszentrums in der Rosenstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem eine männliche Person verletzt wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6235305).

Ein 71-jähriger Hyundai-Fahrer war auf der Neckarhauser Straße in Richtung Mannheimer Straße unterwegs. Auf Höhe des Lagers eines Getränkemarktes verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr links über die Gegenfahrbahn, kollidierte mit einem Laternenmast und prallte schließlich gegen die Wand eines Getränkemarktlagers.

Der 71-jährige musste vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden und war in der Folge von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden.

Ob sich der Fahrer durch den Unfall die Verletzungen zuzog oder infolge eines vor dem Unfall erlittenen medizinischen Notfalls von der Fahrbahn abkam, ist nun Gegenstand der laufenden Unfallermittlungen, die vom Verkehrsdienst Heidelberg durchgeführt werden.

Personen, die Wahrnehmungen zum Sachverhalt gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 0621/174-4111 dort zu melden

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