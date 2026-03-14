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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/RNK - schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad - PM Nr. 2

Hockenheim/RNK (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich kurz nach 20:00 Uhr, an der Einmündung der Heidelberger Straße / Hubertusstraße in Hockenheim, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer. Hierbei missachtete eine 33-jährige Fahrerin eines Pkw BMW, von der Hubertusstraße kommend, die Vorfahrt des 19-jährigen Motorradfahrers, der die Heidelberger Straße befuhr. Beim Zusammenstoß wurde der 19-Jährige von seinem Motorrad auf einen geparkten Transporter geschleudert und hierbei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 26.000EUR, davon 20.000EUR am BMW und 5000EUR am Motorrad Kawasaki. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst Mannheim, war die Heidelberger Straße bis um 22:30 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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