Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260313.2 Eckernförde: Zeugenaufruf - Wer kann Hinweise zum weißen Golf geben - Folgemeldung zu 260312.1 und 260313.1

Eckernförde (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Nachdem es am Abend des 11. März 2026 gegen 20:45 Uhr zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung in der Straße Sauersgang in Eckernförde gekommen war, bei der ein Jugendlicher verstarb, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Zeuginnen und Zeugen könnten einen wichtigen Beitrag zu den Ermittlungen leisten.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft laufen auf Hochtouren. Die Ermittlerinnen und Ermittler suchen Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, die Angaben zu einem weißen VW Golf machen können, der sich am Mittwochabend, 11. März 2026, zwischen 20 und 21:30 Uhr zwischen Eckernförde und der Autobahn 7 (A7) bewegt hat.

Telefonische Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0431 / 160 3333 entgegen.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell