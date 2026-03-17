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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachschaden verursacht

Ilmenau (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen begaben sich in den frühen Stunden des gestrigen Tages, gegen 01.30 Uhr, widerrechtlich auf das Gelände eines Energieunternehmens in der Straße "Mittelfeld". Offenbar beabsichtigten der oder die Täter gewaltsam ein dort abgestelltes Fahrzeug zu öffnen, was allerdings misslang. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 1.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0066406/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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