LPI-GTH: Sachschaden verursacht
Ilmenau (ots)
Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen begaben sich in den frühen Stunden des gestrigen Tages, gegen 01.30 Uhr, widerrechtlich auf das Gelände eines Energieunternehmens in der Straße "Mittelfeld". Offenbar beabsichtigten der oder die Täter gewaltsam ein dort abgestelltes Fahrzeug zu öffnen, was allerdings misslang. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 1.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0066406/2026) entgegen. (jd)
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Landespolizeiinspektion Gotha
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