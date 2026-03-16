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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Raubdelikten gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitag kam es gegen 13.20 Uhr in der Marktgasse zu einem 
versuchten Raub. Ein 13-Jähriger (deutsch) befand sich zu Fuß in der 
Karlstraße in Richtung Markt, als er offenbar plötzlich von zwei 
unbekannten Jugendlichen geschubst wurde. Im weiteren Verlauf wurde 
er in die Marktgasse gedrängt und nach Geld befragt. Der Junge konnte
nur wenige Cent herausgeben. Einer der Täter schlug den 13-Jährigen 
mehrfach in sein Gesicht. Die Täter ließen von dem leichtverletzten 
Jungen ab und flüchteten in Richtung Markt. Die polizeilichen 
Ermittlungen richten sich derzeit gegen einen 15-Jährigen (syrisch). 
Darüber hinaus sucht die Polizei noch Zeugen zu diesem Vorfall unter 
der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0064522/2026. 

Am Freitagabend kam es gegen 18.40 Uhr zu einem weiteren Delikt im 
Bereich der Kasseler Straße/ Adam-Opel-Straße. Hier soll eine Gruppe 
von sechs bis acht Jugendlichen mit südländischen Phänotyp einen 
13-Jährigen und einen 14-Jährigen (beide deutsch) abgefangen haben. 
Auch in diesem Fall wurde die Herausgabe von Bargeld gefordert. Die 
Jungen überließen den Unbekannten ihr Bargeld. Die Polizei Eisenach 
sucht Zeugen unter der Bezugsnummer 0064718/2026. 

Ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen wird im Rahmen der 
Ermittlungen geprüft.  (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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