Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Raubdelikten gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitag kam es gegen 13.20 Uhr in der Marktgasse zu einem versuchten Raub. Ein 13-Jähriger (deutsch) befand sich zu Fuß in der Karlstraße in Richtung Markt, als er offenbar plötzlich von zwei unbekannten Jugendlichen geschubst wurde. Im weiteren Verlauf wurde er in die Marktgasse gedrängt und nach Geld befragt. Der Junge konnte nur wenige Cent herausgeben. Einer der Täter schlug den 13-Jährigen mehrfach in sein Gesicht. Die Täter ließen von dem leichtverletzten Jungen ab und flüchteten in Richtung Markt. Die polizeilichen Ermittlungen richten sich derzeit gegen einen 15-Jährigen (syrisch). Darüber hinaus sucht die Polizei noch Zeugen zu diesem Vorfall unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0064522/2026. Am Freitagabend kam es gegen 18.40 Uhr zu einem weiteren Delikt im Bereich der Kasseler Straße/ Adam-Opel-Straße. Hier soll eine Gruppe von sechs bis acht Jugendlichen mit südländischen Phänotyp einen 13-Jährigen und einen 14-Jährigen (beide deutsch) abgefangen haben. Auch in diesem Fall wurde die Herausgabe von Bargeld gefordert. Die Jungen überließen den Unbekannten ihr Bargeld. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen unter der Bezugsnummer 0064718/2026. Ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen wird im Rahmen der Ermittlungen geprüft. (ah)

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