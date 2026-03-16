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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Ilm-Kreis (ots)

Am Wochenende wurden an zwei Stellen Geschwindigkeitskontrollen 
durchgeführt.
In Lehmannsbrück wurde in der Ortsdurchfahrt der K62 am Freitag in 
der Zeit von 06.15 Uhr bis 11.15 Uhr kontrolliert. Bei 264 
Fahrzeugen, welche die Messstelle passierten, wurde 30 
Überschreitungen festgestellt. Bei erlaubten 50 km/h fuhr ein PKW 105
km/h. Der PKW-Fahrer muss nun mit einem hohen Bußgeld sowie einem 
Fahrverbot rechnen.
In Ilmenau wurde am Sonntag in der Bücheloher Straße in der Zeit von 
10.00 Uhr bis 15.15 Uhr gemessen. Bei 907 durchgefahrenen Fahrzeugen 
wurden 24 Verstöße festgestellt. Der Schnellste durchfuhr die 
Messstelle mit einer Geschwindigkeit von 91 km/h bei erlaubten 50 
km/h. Auch diesen Fahrzeugführer erwartet ein hohes Bußgeld.

Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem 
Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. 
Bescheide werden postalisch zugestellt. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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