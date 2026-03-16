Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Ilm-Kreis (ots)

Am Wochenende wurden an zwei Stellen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In Lehmannsbrück wurde in der Ortsdurchfahrt der K62 am Freitag in der Zeit von 06.15 Uhr bis 11.15 Uhr kontrolliert. Bei 264 Fahrzeugen, welche die Messstelle passierten, wurde 30 Überschreitungen festgestellt. Bei erlaubten 50 km/h fuhr ein PKW 105 km/h. Der PKW-Fahrer muss nun mit einem hohen Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen. In Ilmenau wurde am Sonntag in der Bücheloher Straße in der Zeit von 10.00 Uhr bis 15.15 Uhr gemessen. Bei 907 durchgefahrenen Fahrzeugen wurden 24 Verstöße festgestellt. Der Schnellste durchfuhr die Messstelle mit einer Geschwindigkeit von 91 km/h bei erlaubten 50 km/h. Auch diesen Fahrzeugführer erwartet ein hohes Bußgeld. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (ak)

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