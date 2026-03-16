Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Traktor

Großburschla (Wartburgkreis) (ots)

Ein 42-jähriger Traktorfahrer befuhr gestern gegen 18.50 Uhr die Volkshäuser Straße. An der Kreuzung zur Straße `Steinbühl` übersah der 42-Jährige scheinbar den in seine Richtung abbiegenden 48-jährigen Audi-Fahrer. Es kam zur Kollision, Personen verletzten sich nicht. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Traktorfahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und der Traktor nicht zugelassen war. Augenscheinlich stand der Mann unter berauschenden Mitteln. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 42-Jährigen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. (ak)

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