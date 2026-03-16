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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken Unfall verursacht

Stadtilm (ots)

Samstagabend gegen 20:10 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Pkw BMW die Gartenstraße in Stadtilm. Hierbei touchierte er beim Zurücksetzen einen geparkten Pkw Hyundai einer 39-Jährigen. Im Anschluss verließ der BMW-Fahrer pflichtwidrig die Unfallstelle und konnte wenig später in der Stadtilmer Feldstraße festgestellt werden. Den Beamten fiel bei der Kontrolle des Fahrzeugführers sofort der starke Alkoholgeruch des Mannes auf. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 2,05 Promille. Bei dem 32-Jährigen wurde die Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unerlaubten Entfernen vom Unfallort erstattet. (dl)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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    Gotha (ots) - Einer oder mehrere unbekannte Täter entwendeten am gestrigen Sonnabend im Zeitraum von 08:55 Uhr - 14:00 Uhr in der Moßlerstraße ein E-Bike der Marke Cube. Das mit Faltschloß gesicherte, dunkelgrün-graue Rad hat einen Wert von etwa 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0065190/2026) in Verbindung zu setzen. (pp) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst ...

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