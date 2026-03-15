LPI-GTH: Fehlende Pflichtversicherung
Eisenach OT Stregda (Wartburgkreis) (ots)
Am 13.03.2026 befuhr ein 48-jähriger Mann mit seinem Pkw die Kanalstraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass das durch ihn geführte Fahrzeug über keinerlei Versicherungsschutz verfügt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Strafverfahren eingeleitet.
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Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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