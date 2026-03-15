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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fehlende Pflichtversicherung

Eisenach OT Stregda (Wartburgkreis) (ots)

Am 13.03.2026 befuhr ein 48-jähriger Mann mit seinem Pkw die Kanalstraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass das durch ihn geführte Fahrzeug über keinerlei Versicherungsschutz verfügt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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