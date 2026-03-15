LPI-GTH: Fehlende Pflichtversicherung

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - In der Nacht zum 14.03.2026 kam es zu einer groben Beschädigung an einem IT-Verteilerkasten in der Langensalzaer Straße. Ein oder mehrere unbekannte Täter verursachten augenscheinlich mutwillig Sachschaden von mindestens 500 Euro, zu Störungen kam es jedoch nicht. Ein Zusammenhang zur Meldung "Vandalismus an Pkws" kann derzeitig zumindest nicht ausgeschlossen werden. Personen, welche ...

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