LPI-GTH: E-Bike entwendet
Gotha (ots)
Einer oder mehrere unbekannte Täter entwendeten am gestrigen Sonnabend im Zeitraum von 08:55 Uhr - 14:00 Uhr in der Moßlerstraße ein E-Bike der Marke Cube. Das mit Faltschloß gesicherte, dunkelgrün-graue Rad hat einen Wert von etwa 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0065190/2026) in Verbindung zu setzen. (pp)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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