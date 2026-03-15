LPI-GTH: E-Bike entwendet

Drei Gleichen, OT Seebergen (Landkreis Gotha) (ots) - Durch einen oder mehrere unbekannte Täter wurde im Zeitraum vom 13.03.2026, 14:30 bis 14.03.2026, 15:00 Uhr am Bahnhof Seebergen ein E-Bike der Marke Trek mit einer Rahmen Farbe weinrot/schwarz entwendet. Das mittels Faltschloß gesicherte Rad hat einen Wert von etwa 4700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0065175/2026) in Verbindung zu setzen. (pp) Rückfragen bitte ...

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