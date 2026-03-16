Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Raub in Tankstelle - Zeugen gesucht

Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots)

Ein bislang unbekannter männlicher Täter betrat gestern gegen 20.50 Uhr eine Tankstelle in der Straße `Grenzhammer`. Offenbar unter Vorhalt eines waffenähnlichen Gegenstandes forderte der Unbekannte von dem 29-jährigen Tankstellenmitarbeiter die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Personen wurden nicht verletzt. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, 27-35 Jahre alt, normale Statur bekleidet mit schwarzer Jacke, Schal vor dem Gesicht, schwarze Adidias-Schuhe mit weißem Logo, Sonnenbrille, schwarze Mütze Zeugen, die Angaben zu dem Raub und der unbekannten Person oder deren Aufenthalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0065743/2026) zu melden. (ak)

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