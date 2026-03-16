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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Raub in Tankstelle - Zeugen gesucht

Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots)

Ein bislang unbekannter männlicher Täter betrat gestern gegen 20.50 
Uhr eine Tankstelle in der Straße `Grenzhammer`. Offenbar unter 
Vorhalt eines waffenähnlichen Gegenstandes forderte der Unbekannte 
von dem 29-jährigen Tankstellenmitarbeiter die Herausgabe von 
Bargeld. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. 
Personen wurden nicht verletzt.
 
Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

    männlich, 27-35 Jahre alt, normale Statur
    bekleidet mit schwarzer Jacke, Schal vor dem Gesicht, schwarze 
Adidias-Schuhe mit weißem Logo, Sonnenbrille, schwarze Mütze 

 
Zeugen, die Angaben zu dem Raub und der unbekannten Person oder deren
Aufenthalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in 
Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0065743/2026) zu melden. 
(ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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