Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mülltonnen in Brand - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern, gegen 13.30 Uhr, gerieten aus bislang ungeklärter Ursache vier Mülltonnen vor einem Einfamilienhaus in der Straße `Am Rabenhold` in Brand. Der Bewohner konnte das Feuer noch bevor die Feuerwehr vor Ort war löschen. Die Mülltonnen wurden hierdurch vollständig zerstört. Ein in Brandnähe befindlicher Nadelbaum wurde außerdem beschädigt. Es wurden keine Personen oder andere bedeutende Sachwerte gefährdet. Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0065572/2026) zu melden. (ak)

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