LPI-GTH: Diebstahl aus Lagerhalle - Zeugen gesucht

Ilm-Kreis (ots) - Am Wochenende wurden an zwei Stellen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In Lehmannsbrück wurde in der Ortsdurchfahrt der K62 am Freitag in der Zeit von 06.15 Uhr bis 11.15 Uhr kontrolliert. Bei 264 Fahrzeugen, welche die Messstelle passierten, wurde 30 Überschreitungen festgestellt. Bei erlaubten 50 km/h fuhr ein PKW 105 km/h. Der PKW-Fahrer muss nun mit einem hohen Bußgeld sowie einem ...

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