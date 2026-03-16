LPI-GTH: Diebstahl aus Lagerhalle - Zeugen gesucht
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Bislang unbekannte Täter verschafften sich in dem Zeitraum vom 15.03.2026 bis 16.03.2026, 06.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle in der Friesenstraße. Der oder die Täter entwendeten ein E-Bike der Marke Scott in Schwarz, zwei Musikboxen von JBL sowie Veranstaltungstechnik im Gesamtwert von über 6.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0065892/2026) zu melden. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell