LPI-GTH: Weiterfahrt untersagt
Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)
Ein 32-jähriger Dacia-Fahrer wurde heute gegen 11.20 Uhr in der Eisenacher Landstraße kontrolliert. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ak)
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