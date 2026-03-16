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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Weiterfahrt untersagt

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 32-jähriger Dacia-Fahrer wurde heute gegen 11.20 Uhr in der Eisenacher Landstraße kontrolliert. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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