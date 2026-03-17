LPI-GTH: Berauscht
Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)
Ein 32-jähriger Fahrer eines Dacia wurde gestern Vormittag einer Verkehrskontrolle in der Eisenacher Landstraße unterzogen. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 32-Jährigen wurde eingeleitet. Ihn erwarteten ein empfindliches Bußgeld sowie Fahrverbot. (jd)
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