LPI-GTH: Positiver Drogenvortest
Herda (Wartburgkreis) (ots)
Heute gegen 01.40 Uhr wurde ein 25-jähriger Kia-Fahrer in der Marksuhler Straße angehalten. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis sowie Amphetamin und Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ak)
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