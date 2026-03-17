Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision - Korrektur

Friemar (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 23-jähriger BMW-Fahrer befuhr gestern gegen 14.30 Uhr die Gothaer Straße aus Richtung Friemar. Im Kreuzungsbereich missachtete er scheinbar die Vorfahrt eines 59-jährigen Toyota-Fahrers, welcher auf der Kindleber Straße in Richtung Molschleben fuhr. Es kam zur Kollision, wodurch beide Personen leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straße vollgesperrt. (ak)

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