Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßlicher Streich gefährdet Menschenleben

Troisdorf (ots)

Am Donnerstag (12. März) fuhr ein 62-jähriger Autofahrer gegen 19.30 Uhr auf der Landesstraße 269 (L 269) von Bonn in Richtung Niederkassel. In Höhe der Brücke Nachtigallenweg in Troisdorf-Bergheim warf jemand einen Gegenstand von der Brücke auf die Windschutzscheibe des Opel Mini-VAN. Die Scheibe zerbrach, der Fahrer aus Niederkassel blieb unverletzt.

Vermutlich handelte es sich bei dem Gegenstand um einen mit Wasser gefüllten Beutel (Wasserbombe). Aufgrund der einsetzenden Dunkelheit konnte der Autofahrer die mutmaßlich männlichen Täter nicht näher beschreiben. Die Polizei fahndete bisher erfolglos nach den Verdächtigen.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 02241 514-3221 zu melden.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr laufen. Den Tätern droht eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell