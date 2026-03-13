Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vandalismus nach Einbruch in Geschäft

Siegburg (ots)

Der Betreiber eines neu eröffneten Süßwarengeschäfts am Siegburger Markt beklagt nicht nur einen Einbruch, sondern auch die Zerstörung großer Teile des Mobiliars durch unbekannte Täter.

Ein Nachbar bemerkte am Donnerstagmorgen (12. März) auf dem Weg zur Arbeit, dass die Eingangstür des Eckladens eingeschlagen worden war. Er alarmierte die Polizei und berichtete, in der Nacht gegen 02.00 Uhr ein verdächtiges Geräusch gehört, ohne es jedoch mit dem Einbruch in Verbindung gebracht zu haben.

Der Betreiber des Ladens konnte in dem vorgefundenen Chaos bislang noch nicht feststellen, was gestohlen wurde.

Die Polizei Siegburg sucht Zeugen, die in der Nacht zu Donnerstag Verdächtiges am Siegburger Markt beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell