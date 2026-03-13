PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vandalismus nach Einbruch in Geschäft

Siegburg (ots)

Der Betreiber eines neu eröffneten Süßwarengeschäfts am Siegburger Markt beklagt nicht nur einen Einbruch, sondern auch die Zerstörung großer Teile des Mobiliars durch unbekannte Täter.

Ein Nachbar bemerkte am Donnerstagmorgen (12. März) auf dem Weg zur Arbeit, dass die Eingangstür des Eckladens eingeschlagen worden war. Er alarmierte die Polizei und berichtete, in der Nacht gegen 02.00 Uhr ein verdächtiges Geräusch gehört, ohne es jedoch mit dem Einbruch in Verbindung gebracht zu haben.

Der Betreiber des Ladens konnte in dem vorgefundenen Chaos bislang noch nicht feststellen, was gestohlen wurde.

Die Polizei Siegburg sucht Zeugen, die in der Nacht zu Donnerstag Verdächtiges am Siegburger Markt beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 12:33

    POL-SU: Diebstahl aus Bagger - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Troisdorf (ots) - Im Zeitraum zwischen Montag (09. März), 16:00 Uhr, und Mittwoch (11. März), 15:00 Uhr, kam es auf einer Baustelle in Troisdorf zu einem Diebstahl aus einem Bagger. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu dem Baustellengelände an der Mendener Straße/Bessemerstraße. Dort brachen sie einen am Bagger montierten Schlüsselkasten auf. Mit dem darin befindlichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren