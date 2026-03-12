Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unter Drogeneinfluss am Steuer eingeschlafen - 51-Jähriger fährt trotz Fahrverbots

Hennef (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (11. März), gegen 04:30 Uhr meldete ein Lkw-Fahrer der Rettungsleitstelle eine augenscheinlich bewusstlose Person in einem Pkw im Bereich der Straßen Schreinersbitze / Westerwaldstraße in Hennef.

Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Notarzt trafen kurze Zeit später an der Örtlichkeit ein. Dort stand ein Pkw mittig auf der Fahrbahn. Auf dem Fahrersitz befand sich ein 51-jähriger Mann aus Eitorf, der offenbar eingeschlafen war und zunächst geweckt werden musste.

Während der anschließenden medizinischen Untersuchung zeigte sich der Mann kaum ansprechbar und schlief wiederholt ein. Da sich Hinweise auf ein mögliches Verkehrsdelikt ergaben, wurde die Polizei hinzugezogen. Die eingesetzten Beamten nahmen aus dem Fahrzeuginneren deutlichen Cannabisgeruch wahr. Der 51-Jährige gab an, auf dem Heimweg gewesen zu sein und keine Drogen konsumiert zu haben. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest reagierte jedoch positiv auf Cannabis.

Durch die Notärztin wurde dem Eitorfer eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Während die Beamten ein Abschleppunternehmen verständigten, um das Fahrzeug von der Straße zu versetzen, startete der 51-Jährige plötzlich seinen Pkw und fuhr los. Die Polizisten konnten ihn wenige Minuten später im Bereich der Einmündung Schreinersbitze/Heilig-Kreuz-Straße anhalten. Seine Fahrzeugschlüssel wurden daraufhin zur Gefahrenabwehr sichergestellt.

Der 51-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell