Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Trickdiebe in Wohnung + Einbrecher erbeutet Schmuck + Bilder sagen mehr als 1000 Worte - Mann zum 10. Mal ohne Führerschein am Steuer

LAHN-DILL-KREIS: Trickdiebe in Wohnung + Einbrecher erbeutet Schmuck + Bilder sagen mehr als 1000 Worte - Mann zum 10. Mal ohne Führerschein am Steuer

Wetzlar: Trickdiebe in Wohnung - Polizei warnt

In Wetzlar verschafften sich Trickdiebe unter einem Vorwand Zugang zur Wohnung einer Seniorin. Ein Mann und eine Frau klingelten an der Wohnungstür verwickelten die Bewohnerin in ein Gespräch. Die beiden gaben sich als Mitarbeiter eines Telefonunternehmens aus und gaukelten vor, den Anschluss überprüfen zu müssen. In der Wohnung verwickelte die Trickdiebin die 88-Jährige in ein Gespräch, während der Mann unbemerkt die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchte. Vermutlich ohne Beute verließen die Kriminellen die Wohnung kurz darauf. Die Frau ist etwa 30 Jahre alt, kräftig und hatte kurze Haare. Sie trug eine Jeans. Ihr ca. 170 cm großer Begleiter hatte einen etwas dunkleren Hautteint. Er ist schlank und hatte einen Schnauzbart. Er trug eine Kapuzenjacke mit Fellbesatz. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180.

Trickdiebe agieren oftmals geschickt. Sie versuchen mit unterschiedlichen Maschen Beute zu machen. Die Täter täuschen ihre Opfer, um sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen und zu stehlen. Alle bekannten Täterarbeitsweisen lassen sich auf drei Grundmuster zurückführen:

- das Vortäuschen einer Notlage, die scheinbar eine Hilfeleistung oder Unterstützung durch das Opfer in der Wohnung erfordert. - das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt - das Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer, die eine Einladung zum Betreten der Wohnung nahelegt.

Beim Trickdiebstahl an der Haustür werden viele verschiedene Maschen angewandt, z.B.:

Der Glas Wasser-Trick:

Täterinnen täuschen eine Schwangerschaft, Täterinnen und Täter täuschen Übelkeit oder die Notwendigkeit einer Arzneimitteleinnahme vor und bitten um ein Glas Wasser. Der Papier- und Bleistift-Trick: Täter oder Täterinnen wollen für angeblich nicht angetroffene Nachbarn eine Nachricht hinterlassen. Dazu fragen sie nach Schreibzeug sowie Papier und drängen auf eine Schreibunterlage in der Wohnung oder bitten das Opfer, die Nachricht selbst zu erfassen. Der Blumen- oder Geschenkabgabe-Trick: Täter oder Täterinnen wollen für angeblich nicht angetroffene Nachbarn Blumen oder ein Geschenk abgeben. Dabei drängen sie darauf, die Blumen zu versorgen oder das Geschenk selbst zu verwahren.

Weitere vorgetäuschte Notlagen verbinden sich mit der Bitte

- wegen eines Wasserschadens im Haus nach einem Rohrbruch in der Wohnung suchen zu dürfen. - auf dem Balkon seinen entflogenen Vogel oder sein entlaufenes Kätzchen einfangen zu dürfen. - wegen einer Autopanne, eines Unfalls oder einer Erkrankung das Telefon benutzen zu dürfen. - die Toilette benutzen zu dürfen.

Hinweis: Tricktäterinnen und Tricktäter sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. So denken sie sich immer neue Tricks aus, die an dieser Stelle nie vollständig aufzuzählen sind. Um es ihnen schwer zu machen und möglichst nicht selbst Opfer zu werden, rät Ihnen die Polizei:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. - Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus. - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. - Sprechen Sie auch mit Ihren Angehörigen und klären Sie über Betrugsmaschen auf. - Im Zweifel gilt: Informieren Sie sofort die Polizei!

Lahnau: Einbrecher erbeutet Schmuck

Schmuck erbeutete ein Einbrecher bei seiner gestrigen Tat in Dorlar. Der Unbekannte zerstörte ein Fenster einer Erdgeschosswohnung in der Gartenstraße. Anschließend kletterte er durch das aufgebrochene Fenster in die Wohnung. Dort durchwühlte er die Räume auf der Suche nach Beute. Mit Schmuck flüchtete er schließlich unbemerkt. Der Einbruch ereignete sich zwischen 16 Uhr und 19.30 Uhr. Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180 zu wenden.

Lahnau/B49/A45: Bilder sagen mehr als 1000 Worte - Mann zum 10. Mal ohne Führerschein am Steuer

Am Freitag (6.2.) stoppte eine Zivilstreife des Regionalen Verkehrsdienstes Gießen einen 28-jährigen Fahrzeugführer aus Herborn, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dass das zivile Polizeifahrzeug mit Kameras ("ViNAS"-Technik) ausgerüstet ist, sollte in diesem Fall noch eine besondere Rolle spielen. Der BMW-Fahrer fiel der Streife auf der Bundesstraße 49 bei Lahnau in Fahrtrichtung Wetzlar auf, da er während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte. Der Mann am Steuer setzte seine Fahrt auf der Autobahn 45 in Richtung Siegen fort, sodass ein sicheres Anhalten zunächst nicht möglich war.

Im Baustellenbereich der A 45 im Bereich Wetzlar/Aßlar fuhr der Mann mit bis zu 130 km/h bei erlaubten 80 km/h. Darüber hinaus unterschritt er mehrmals den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand. Die Verstöße wurden mit der Videonachfahreinrichtung dokumentiert. Das Zivilfahrzeug setzte sich nach der Baustelle vor den BMW und gab dem Fahrer das "Polizei - Bitte Folgen" Signal. Der BMW bremste daraufhin plötzlich stark ab, wurde sehr langsam und reihte sich hinter ein anderes Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen ein. Kurz darauf gelang es der Zivilstreife, sich erneut vor den BMW zu setzen. Dessen Fahrer folgte der Streife nun auch zum nächsten Parkplatz. Dort staunten die Beamten bei der anschließenden Kontrolle nicht schlecht. Auf dem Fahrersitz saß statt dem Mann nun eine Frau mit langen Haaren. Der noch vor wenigen Sekunden fahrende Mann saß auf dem Beifahrersitz. Beide gab an, dass die Frau die ganze Zeit gefahren sei und dass die Polizei dies offensichtlich falsch wahrgenommen habe. Bei der Frau handelte es sich um die Fahrzeughalterin des BMW. Der Mann hatte keine Ausweisdokumente oder ähnliches dabei. Die von ihm gemachten Angaben zu seiner Person klangen zunächst plausibel. Auch ein vorgezeigtes Foto eines Ausweises auf seinem Mobiltelefon bestätigten zunächst die Angaben. Erst nach Sichtung des Videomaterials und Recherchen im polizeilichen Systemen ergab sich ein neuer Sachverhalt: Auf den Aufnahmen war eindeutig der Mann als Fahrer und die Frau mit den langen Haaren auf dem Beifahrersitz zu erkennen.

Der 28-Jährige gab vor Ort falsche Personalien an. Die ohnehin nun skeptischen Beamten entlarvten jedoch auch diesen Versuch der Täuschung. Bei dem Fahrer handelte es sich in der Tat um einen Autofahrer, der in der Vergangenheit schon mehrfach, genau gesagt neunmal, wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt wurde. Es bleibt festzuhalten, dass die Insassen den Fahrerwechsel bei voller Fahrt und in kürzester Zeit vollzogen hatten. Glücklicherweise kam es dabei nicht zu einem Unfall. Es wurde ein erneutes Strafverfahren gegen den Fahrer eingeleitet. Eine Anzeige kommt auch auf die Halterin zu. Die Ermittlungen laufen.

