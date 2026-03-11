Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kupferdiebe in Windeck unterwegs

Zeugen gesucht

Windeck (ots)

In Windeck waren in den letzten Tagen Kupferdiebe unterwegs. Im Ortsteil Dattenfeld suchten der oder die bislang Unbekannten an der Straße "Auf der Hecke" eine Kirche auf. Hier entwendeten sie zwischen Sonntag (08. März), 12:00 Uhr und Dienstagmorgen (10. März), 08:00 Uhr zwei Fallrohre aus Kupfer. Es wird vermutet, dass die Beute hier mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Der Wert der Rohre wurde auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Eine zweite Tat wurde im Ortsteil Au angezeigt. Hier brachen der oder die Täter in ein leerstehendes Einfamilienhaus an der Straße "Zum Auer Wald" ein. Zwischen Sonntag (01. März), 02:00 Uhr und Dienstag (10. März), 21:15 Uhr entwendeten sie hier eine derzeit noch unbekannte Menge an Kupferkabeln und Kupferrohren. Ob die Taten miteinander im Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Wer Angaben zu den Taten, den Tatverdächtigen oder zum Verbleib der Beute machen kann, meldet sich bitte unter 02241 541-3421 bei der Polizei. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell