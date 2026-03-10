PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 85-Jährige wird Opfer von Taschendiebstahl

Siegburg (ots)

Bereits am vergangenen Dienstag (03. März) kam es in Siegburg zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil einer 85 Jahre alten Frau, der erst am Montag (09. März) zur Anzeige gebracht wurde. Die Geschädigte gab an, am Tattag gegen 13:40 Uhr mit ihrem Rollator vom Einkauf nachhause zurückgekehrt zu sein. Vor der Haustür habe sie ihre Gehhilfe zusammenklappen und in das Haus an der Kronprinzenstraße tragen wollen. Dabei habe sie eine fremde Frau angesprochen und Hilfe angeboten. Obwohl die 85-Jährige nach eigenen Angaben die Hilfe abgelehnt hatte, nahm die Unbekannte die Gehhilfe und trug diese in das Haus, bevor sie sich wieder in unbekannte Richtung entfernte. Erst am nächsten Tag (04. März) bemerkte die Seniorin, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in der Umhängetasche befand, die am Griff des Rollators gehangen hatte, als die Fremde diesen ins Haus getragen hatte. In dem schwarzen Lederportemonnaie befanden sich ein dreistelliger Bargeldbetrag und diverse Karten. Die Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: etwa 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1,65 cm groß, dunkelblondes, gelocktes, schulterlanges Haar und mit dunklem Oberteil und hellem Rock bekleidet. Eine weitere Frau habe sich nach Angaben der Bestohlenen in der Nähe aufgehalten und gehörte wahrscheinlich zu der mutmaßlichen Taschendiebin. Diese war etwa 20 bis 25 Jahre alt, von dicklicher Statur, hatte blondes, buschiges, mittellanges Haar und war mit einer roten Jacke bekleidet. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Taschendiebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Verdächtigen geben können, sich unter 02241 541-3121 zu melden. Zum Schutz vor Taschendiebstahl wird geraten, immer aufmerksam zu sein, Wertsachen eng am Körper in verschlossenen Innentaschen zu tragen, Handtaschen verschlossen unter den Arm zu klemmen und Rucksäcke im Gedränge vor dem Körper zu tragen. Geld, Schecks und Kreditkarten sollten in verschiedenen Innentaschen verstaut werden. (Uhl) #AugenAufTascheZu

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

