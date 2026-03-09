Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Gesuchter Mann bei Verkehrsunfall aufgefallen

Niederkassel (ots)

Am Sonntag (08. März) ist es auf der Straße "An der Enggasse" in Niederkassel-Rheidt zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass einer der Beteiligten per Haftbefehl gesucht wurde und mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand.

Gegen 13:40 Uhr fuhr ein 39-jähriger Niederkasseler mit seinem Pkw auf der Straße "An der Enggasse" aus Richtung Oberstraße kommend in Fahrtrichtung Bonner Straße. Zeitgleich wollte ein 20-jähriger Niederkasseler mit seinem Auto von einer Grundstückseinfahrt auf die Straße "An der Enggasse" einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme händigte der 39-Jährige den eingesetzten Beamten einen Führerschein aus, bei dem sich Hinweise auf eine Fälschung ergaben. Das Dokument wurde sichergestellt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass der 39-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Der Mann räumte ein, Amphetamine konsumiert zu haben. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten außerdem eine Druckverschlusstüte mit einer unbekannten Substanz, bei der es sich mutmaßlich um Betäubungsmittel handelte. Diese wurde sichergestellt.

Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass gegen den Niederkasseler ein Haftbefehl wegen eines Eigentumsdeliktes vorlag. Da der Mann die offene Geldstrafe begleichen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Der 39-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogeneinfluss, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie der Urkundenfälschung verantworten. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell