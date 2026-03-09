PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Gesuchter Mann bei Verkehrsunfall aufgefallen

Niederkassel (ots)

Am Sonntag (08. März) ist es auf der Straße "An der Enggasse" in Niederkassel-Rheidt zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass einer der Beteiligten per Haftbefehl gesucht wurde und mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand.

Gegen 13:40 Uhr fuhr ein 39-jähriger Niederkasseler mit seinem Pkw auf der Straße "An der Enggasse" aus Richtung Oberstraße kommend in Fahrtrichtung Bonner Straße. Zeitgleich wollte ein 20-jähriger Niederkasseler mit seinem Auto von einer Grundstückseinfahrt auf die Straße "An der Enggasse" einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme händigte der 39-Jährige den eingesetzten Beamten einen Führerschein aus, bei dem sich Hinweise auf eine Fälschung ergaben. Das Dokument wurde sichergestellt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass der 39-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Der Mann räumte ein, Amphetamine konsumiert zu haben. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten außerdem eine Druckverschlusstüte mit einer unbekannten Substanz, bei der es sich mutmaßlich um Betäubungsmittel handelte. Diese wurde sichergestellt.

Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass gegen den Niederkasseler ein Haftbefehl wegen eines Eigentumsdeliktes vorlag. Da der Mann die offene Geldstrafe begleichen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Der 39-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogeneinfluss, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie der Urkundenfälschung verantworten. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 12:18

    POL-SU: Falscher Polizeibeamter erbeutet Schmuck - Seniorin wird Opfer von Betrug

    Troisdorf (ots) - Am Samstagvormittag (07. März) haben sich bislang unbekannte Täter als Polizeibeamte ausgegeben und eine Seniorin aus Troisdorf um Schmuck und Goldbarren im Gesamtwert von rund 8.000 Euro betrogen. Gegen 11:30 Uhr erhielt die Geschädigte einen Anruf von einem Mann, der sich als Polizist ausgab. Er teilte der Seniorin mit, dass ein Tatverdächtiger ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 11:26

    POL-SU: Einbrüche in Einfamilienhäuser / Täter trifft auf Bewohner

    Troisdorf (ots) - Am zurückliegenden Wochenende kam es in Troisdorf-Sieglar zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Am Samstag (07. März) drangen gegen 19:05 Uhr ein oder mehrere bislang Unbekannte in ein Haus in der Grabenstraße ein, als lediglich der jugendliche Sohn der Familie zuhause war. Dieser hörte zwar Geräusche im Haus, dachte jedoch, dass ein ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 11:25

    POL-SU: Kraftstoff aus Baggern gestohlen

    Lohmar (ots) - In der Zeit von Donnerstag (05. März), 15:30 Uhr bis Freitag (06. März), 07:00 Uhr wurde in Lohmar Kraftstoff aus drei Baggern gestohlen. Die betroffenen Fahrzeuge waren auf einer Baustelle an der Straße "Süße Wiesen" im Ortsteil Donrath abgestellt. Ein Zeuge gab den alarmierten Polizisten gegenüber an, dass die Bagger jeweils vollgetankt waren. Ein oder mehrere unbekannte Tatverdächtige öffneten im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren