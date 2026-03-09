PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrüche in Einfamilienhäuser
Täter trifft auf Bewohner

Troisdorf (ots)

Am zurückliegenden Wochenende kam es in Troisdorf-Sieglar zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Am Samstag (07. März) drangen gegen 19:05 Uhr ein oder mehrere bislang Unbekannte in ein Haus in der Grabenstraße ein, als lediglich der jugendliche Sohn der Familie zuhause war. Dieser hörte zwar Geräusche im Haus, dachte jedoch, dass ein Familienmitglied nachhause zurückgekehrt sei. Dann sei jedoch die Tür zu seinem Zimmer geöffnet worden. Im Anschluss habe eine fremde Person das Haus fluchtartig verlassen. Erkannt habe der Zeuge den Tatverdächtigen nicht. Bis dahin habe der Verdächtige bereits mehrere Zimmer des Hauses durchsucht und nach ersten Erkenntnissen Schmuck im Wert von schätzungsweise 500 Euro gestohlen. Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass der oder die Tatverdächtigen offenbar durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster im Erdgeschoss in das Gebäude eingedrungen waren. In der Meindorfer Straße schlugen Einbrecher die Scheibe einer Terrassentür auf der Rückseite eines Einfamilienhauses ein, um in das Innere zu gelangen. Dies geschah am Sonntagmorgen (08. März) zwischen 02:00 Uhr und 04:00 Uhr, als niemand zuhause war. Das gesamte Haus wurde einbruchstypisch durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, konnte zunächst nicht gesagt werden. Wer zu den Tatzeiten in der Grabenstraße oder der Meindorfer Straße etwas Verdächtiges beobachtet hat, oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte unter 02241 541-3221 bei der Polizei. Spezialisten der Siegburger Kriminalpolizei bieten kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz an. Privatpersonen und Gewerbetreibende können für weitere Informationen vorbeugung-su@polizei.nrw.de oder 02241 541-4777 kontaktieren. (Uhl) #RiegelVor

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

