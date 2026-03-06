PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Reihenhaus
Täter kommen durch den Garten

Niederkassel (ots)

Am Donnerstag (05. März) nutzten ein oder mehrere Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner und drangen in ein Reihenhaus in Niederkassel-Lülsdorf ein. Gegen 17:30 Uhr hatte das Ehepaar ihr Haus in der Pastor-Hochherz-Straße verlassen. Bei der Rückkehr gegen 22:00 Uhr bemerkten sie den Einbruch und alarmierten die Polizei. Diese stellte fest, dass der oder die Täter augenscheinlich über einen Nachbarsgarten auf das betroffene Grundstück gelangt waren und auf der Gebäuderückseite zunächst eine mit Bewegungssensor ausgestattete Lampe zerstört hatten. Im Anschluss hebelten sie eine Terrassentür auf und durchsuchten das Erd- und das Obergeschoss nach Wertgegenständen, bevor sie unerkannt entkamen. Ob etwas entwendet wurde, konnte zunächst nicht gesagt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls wurde eröffnet und vor Ort wurden Spuren gesichert. Kostenlose Beratungen rund um den Einbruchschutz Ihres Zuhauses erhalten Sie bei den Spezialisten der Siegburger Kriminalpolizei. Für weitere Informationen kontaktieren Sie vorbeugung-su@polizei.nrw.de oder 02241 541-4777. (Uhl) #RiegelVor

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

