Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Siegburg (ots)

Am Mittwoch (04. März) wurde in Siegburg ein Ladendieb auf frischer Tat ertappt. Gegen 14:40 beobachtete ein Ladendetektiv eines Drogeriegeschäftes an der Holzgasse einen Kunden, der sich im Parfümeriebereich aufhielt. Hier steckte der Verdächtige mehrere Produkte in eine Tasche, begab sich in Richtung Ausgang und passierte den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Der Zeuge sprach den mutmaßlichen Ladendieb an, führte ihn in ein Büro und verständigte die Polizei. Der 20 Jahre alte Mann machte zur Tat und zu seiner Identität widersprüchliche Aussagen. Nachdem die eingesteckten Kosmetikprodukte im Gesamtwert von über 600 Euro an einen Mitarbeiter des Drogeriegeschäfts übergeben worden waren, wurde der Verdächtige vorläufig festgenommen und zu einer Polizeiwache gebracht. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 20-Jährige aus dem Gewahrsam entlassen und muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

