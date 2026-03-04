Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vermisstenfahndung: Polizei bittet um Mithilfe bei Suche nach Mann aus Niederkassel

Niederkassel (ots)

Seit Samstag (28. Februar) wird der 50-jährige Sérgio José D. aus Niederkassel vermisst. Seine Nachbarin hat den Vermissten zuletzt am Freitagmittag (27. Februar) in seiner Wohnung am Rathausplatz gesehen.

Da der Vermisste sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet und Medikamente benötigt, sucht die Polizei nun mit einem Lichtbild nach dem Vermissten. Ein Foto finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter: https://polizei.nrw/fahndung/196727

Der 50-Jährige ist von hagerer Statur und hat dunkelbraune Haare. Zuletzt trug er eine blaue Jeanshose, rote Schuhe der Marke Nike, und eine blaue Adidas-Trainingsjacke.

Wer Hinweise zum Verbleib von Sérgio José D. geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3221. (fh)

