Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Niederkassel (ots)

Am Dienstag (03. März) kam es gegen 14:45 Uhr im Einmündungsbereich der Rheidter Straße / Auf dem Acker in Niederkassel-Mondorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 76-jähriger Mann aus Niederkassel leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 76-Jährige mit seinem Pedelec den Geh- und Radweg entlang der Rheidter Straße aus Richtung Mondorf kommend in Fahrtrichtung Rheidt und beabsichtigte, den Einmündungsbereich geradeaus zu überqueren. Zeitgleich fuhr ein 86-jähriger Niederkasseler mit seinem Fiat auf der Straße "Auf dem Acker" und wollte nach rechts auf die Rheidter Straße in Richtung Mondorf abbiegen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrer. Der Pedelecfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Gegen den 86-jährigen Pkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. (Re)

